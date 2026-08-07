Wetter auf Mallorca: Am Wochenende legt die Hitze noch eine Schippe drauf

Der Freitag (7.8.) startet größtenteils mit wolkenlosem Himmel. Stellenweise steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht an. Besonders in der Inselmitte und im Osten ist munteres Schwitzen angesagt. Hotspots sind im wahrsten Sinne des Wortes: Inca (36 Grad), Santa María del Camí, Llucmajor und Porreres (jeweils 35 Grad). Der spanische Wetterdienst hat für die Inselmitte daher ab 12 Uhr bis 20 Uhr Warnstufe Gelb ausgegeben. Vor allem an den Küsten weht eine leichte Brise. Nachts steht bei den Temperaturwerten überall eine 2 vornedran. In Felanitx kühlt es nur auf 26 Grad ab. Für Palma und Sa Pobla sind nachts 23 Grad gemeldet. Die Fernbedienung für die Klimaanlage sollten Sie also bereitlegen!

Zum Wochenende hin drehen die Temperaturen dann noch einmal auf. Am Samstag (8.8.) kratzt vor allem Inca an der 40-Grad-Marke. Mit 39 Grad ist Mallorcas drittgrößte Stadt Temperaturrekordhalter an dem Tag. Wer es etwas frischer will, sollte nach Felanitx (32 Grad). Erneut gilt ab der Mittagszeit Warnstufe Gelb in der Inselmitte. Die gemeldeten Temperaturwerte für die Nacht ähneln denen vom Vortag.

Am Sonntag (9.8.) ist der Name dann schon am Vormittag fast überall Programm. Nur vereinzelt sind Wolken am Himmel zu sehen. An dem Tag legt der Wettergott noch eine Schippe drauf. Der Wind sorgt kaum für Kühlung. Er weht meist nur schwach aus östlicher Richtung. Nun knabbern auch andere Orte, etwa Llucmajor oder Santa María del Camí, an der 40-Grad-Marke. Für beide sagt Aemet wie auch für Inca 39 Grad vorher. In Sóller wird es mit 38 Grad nur minimal "kühler". Santanyí und Son Servera zählen mit 34 Grad Höchsttemperatur noch zu den milderen Orten an dem Tag. In der Inselmitte gilt wie an den Vortagen erneut Warnstufe Gelb.

Neue Woche beginnt ähnlich heiß

Zu Beginn der neuen Woche geht es ähnlich heiß weiter. Am Montag (10.8.) liegen die Höchsttemperaturen tagsüber erneut bei 39 Grad. Bisher hat der spanische Wetterdienst noch keine Warnstufe herausgegeben. Im Tagesverlauf verändern sich die Temperaturen kaum. Nachts wird es vor allem in der Balearenhauptstadt Palma warm. Ganze 25 Grad sind für dort gemeldet.