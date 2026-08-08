Gleich zwei Waldbrände auf Mallorca - zwischenzeitlich auch Menschen in Gefahr

Gleich zwei Waldbrände haben am Samstagnachmittag (8.8.) die Einsatzkräfte auf Mallorca auf Trab gehalten. Die Feuer waren bei Gènova und im Feuchtgebiet s'Albufera ausgebrochen.

Dichte Rauchwolken

In einem Video, das der MZ zugeschickt wurde, sieht man, wie Löschflugzeuge mehrfach Wasser über der Brandstelle entladen. Auch dichte Rauchwolken sind darauf zu sehen.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf die balearische Forstbehörde Ibanat berichtet, war das Feuer gegen 17 Uhr nahe der Militärbasis Jaume II bei Gènova ausgebrochen. Bereits gegen kurz vor 18 Uhr galt es als unter Kontrolle. Wegen der Nähe zu Wohngebieten löste der Brand allerdings kurzzeitig große Besorgnis aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr von Palma und des Ibanat waren am Abend weiterhin am Boden im Einsatz. Zudem unterstützten drei Löschflugzeuge beziehungsweise Hubschrauber die Arbeiten. Der Brand wurde in die Gefahrenstufe 1 eingeordnet. Diese bedeutet, dass Menschen und Gebäude gefährdet sein können.

Zweiter Waldbrand in s'Albufera bei Muro

Fast zeitgleich brach gegen 17.30 Uhr ein weiterer Waldbrand in s'Albufera in Muro aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Wachen in Alcúdia und Inca rückten zum Löschen aus. Um 18.30 Uhr meldeten die Einsatzkräfte auch dieses Feuer als unter Kontrolle. Wie viel Hektar Wald dabei zerstört wurden, war zunächst nicht klar.

Auf Mallorca kommt es im Sommer regelmäßig zu Waldbränden. Meist können diese aber recht schnell gelöscht werden. Wie gefährlich es wirklich werden kann, und was jeder Einzelne präventiv tun kann, lesen Sie hier.

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