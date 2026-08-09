Einsatzleiter für Notfallmanagement am 12. August: "Wir können nicht garantieren, dass die Menschen die Sonnenfinsternis sehen"

Interview mit Pablo Gárriz, dem Leiter für Notfallmanagement der balearischen Landesregierung. Der Einsatzleiter analysiert im Vorfeld der Sonnenfinsternis am Mitttwoch (12.8.) die größten Herausforderungen des umfangreichsten Zivilschutzeinsatzes, der auf den Balearen je für ein astronomisches Phänomen durchgeführt worden ist.

Warum wird ein einmaliges astronomisches Phänomen auf Mallorca so behandelt, als wäre es ein Notfall?

Es handelt sich um eine vorhersehbare Risikosituation. Die verschiedenen Behörden haben Situationen identifiziert, die den normalen Ablauf des gesellschaftlichen Lebens beeinträchtigen können. Deshalb sind wir verpflichtet, die entsprechenden Analysen durchzuführen, Risiken und Gefahren zu identifizieren und auf dieser Grundlage zu planen und jeweils die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Es entsteht der Eindruck, dass ein eigentlich freudiges Ereignis durch die vielen Einschränkungen zu einem Albtraum wird.

Wir wollen, dass es weiterhin ein Festtag bleibt, aber wir wollen auch verhindern, dass er in einer Tragödie endet. Die Sonnenfinsternis ist sehr schön, aber noch wichtiger ist es, die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen zu gewährleisten. Mit den Einschränkungen versuchen wir, ein Gleichgewicht zwischen der Bewegungsfreiheit und dem Versammlungsrecht herzustellen und zugleich die Sicherheit und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Es handelt sich um sehr punktuelle und konkrete Fälle. Wir versuchen zu verhindern, dass die Mobilität der Menschen in bestimmten Situationen ein zusätzliches Risiko verursacht. Wir schränken die Freiheit der Menschen also nicht ein, denn wir bieten Alternativen wie den öffentlichen Nahverkehr an.

Werden noch weitere Einschränkungen angekündigt?

Nein.

Was muss passieren, damit die Panoramastraße Ma-10 in der Tramuntana schon vor 15 Uhr gesperrt wird?

Wir arbeiten mit zwei Referenzgrößen: der Kapazität des Gebiets und den Parkmöglichkeiten. Wenn die Parkplätze voll sind, ist das bereits ein Grund für eine Einschränkung. Wenn die maximale Personenkapazität erreicht ist, gilt das ebenfalls, auch wenn noch Parkplätze frei sind.

Wenn in einem bestimmten Gebiet wie etwa Estellencs die maximale Kapazität erreicht ist, wird dann die gesamte Straße gleichzeitig oder abschnittsweise gesperrt?

Diese Verallgemeinerung ist schwer zu beantworten, denn der Balearen-Einsatz betrifft 67 Gemeinden, vier Inselräte, die Küste, die Häfen und den Schiffsverkehr. Alles hängt miteinander zusammen. Auf Mallorca wurde berücksichtigt, wie sich Sperrungen auf die Verkehrsströme auswirken, denn vollständige Sperrungen führen an nachgelagerten Stellen zu Staus. Wenn wir bestimmte Sperren in der Tramuntana einrichten, könnten wir Probleme bei der Zufahrt zum Krankenhaus von Inca verursachen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Die Einschränkungen werden entsprechend den jeweiligen Erfordernissen umgesetzt. Wir haben sämtliche Maßnahmen vorgesehen, die möglicherweise erforderlich sein könnten.

Gibt es eine Höchstzahl dafür, wie viele Fahrzeuge sich in der Tramuntana befinden dürfen?

Diese Zahl bringt uns aus Sicht der Planung des Einsatzes keinen zusätzlichen Nutzen. Entscheidend ist die Dynamik der Bewegungen von Personen und Fahrzeugen. Wir kennen die Kapazität der Parkplätze, aber es kann auch vorkommen, dass noch Platz für Autos vorhanden ist, obwohl die maximale Personenkapazität bereits erreicht wurde. Deshalb bieten wir Alternativen wie die Offiziellen Beobachtungszonen an. In der Tramuntana haben wir bewusst keine eingerichtet, weil wir dort keine Menschenansammlungen in einem Gebiet mit extrem hoher Waldbrandgefahr schaffen wollen. Unser Ziel besteht nicht darin, die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken, sondern das Risiko zu verringern.

Wenn ein Anwohner oder ein Beschäftigter eine Zufahrtsgenehmigung hat, aber auf eine mehrere Kilometer lange Schlange trifft, was nützt ihm dann diese Genehmigung?

Der Sicherheitsplan soll nicht verhindern, dass es zu Verkehrsstaus kommt. An jedem beliebigen Sommertag gibt es Staus, und unser Ziel ist nicht, die Verkehrsprobleme zu lösen, sondern zu verhindern, dass eine erzwungene Überlastung zu einem Sicherheitsproblem führt. Die Einschränkungen beginnen um 15 Uhr, weil die Mobilitätsstudien zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt noch Spielraum besteht, um korrigierende Maßnahmen zu ergreifen. Würden wir bis kurz vor der Sonnenfinsternis warten, wären deutlich mehr Menschen auf den Straßen, die mit umso größerem Grund versuchen würden, ihr Ziel zu erreichen, und es wäre wesentlich schwieriger zu handeln. Die Botschaft ist einfach: Wer sich an diesem Tag fortbewegen muss, sollte früher aufbrechen, weil mit deutlich mehr Verkehr als gewöhnlich zu rechnen ist.

Was passiert, wenn sich vor den Kontrollstellen kilometerlange Staus bilden? Wo können diese Fahrzeuge umkehren?

Dieses Szenario ist im Sicherheitsplan berücksichtigt. Wir arbeiten seit acht Monaten gemeinsam mit den örtlichen Polizeibehörden, der Generaldirektion für Verkehr, der Guardia Civil und den zuständigen Verwaltungen daran, Verkehrsströme zu schaffen, die es ermöglichen, Kreisverkehre, alternative Straßen und verschiedene Ausfahrtsmöglichkeiten zu nutzen, um den Verkehr flüssiger zu machen. Außerdem müssen wir gewährleisten, dass Anwohner, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Beschäftigte wesentlicher Dienste Zugang erhalten, etwa Personen, die Störungen im Strom-, Gas- oder Telekommunikationsnetz beheben. Deshalb sind die Genehmigungen für die Zufahrt zu den gesperrten Gebieten weit gefasst.

Wie wollen Sie gewährleisten, dass ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrfahrzeug durchkommt, wenn die Serra Tramuntana verstopft ist?

Genau daran haben wir in diesen acht Monaten gearbeitet. Gemeinsam mit den Gemeinden haben wir Mobilitätspläne erarbeitet, um festzustellen, wie sich jeder Zwischenfall auf die gesamte Insel auswirkt. Was in Palma geschieht, hat Auswirkungen auf den Flughafen, die Krankenhäuser, Marratxí oder Andratx. Deshalb haben wir die üblichen Verkehrsströme untersucht, welche Arten von Fahrzeugen die einzelnen Straßen nutzen und zu welchen Zeiten, um die Maßnahmen an jedes Szenario anzupassen.

Wie lässt sich gewährleisten, dass Krankenhäuser und Flughafen an einem solchen Tag normal funktionieren?

Gerade durch Planung und Koordination. Die Gemeinden haben Mobilitätspläne erarbeitet, die Einschränkungen auf bestimmten Straßenabschnitten, eine Verstärkung des öffentlichen Nahverkehrs, reservierte Parkplätze und Straßen vorsehen, die freigehalten werden, um eine schnelle Ausfahrt zu gewährleisten. Im Fall des Flughafens und der Krankenhäuser wird sogar erwogen, bei Bedarf unter Nutzung der Seitenstreifen eine dritte Fahrspur einzurichten. Es handelt sich um außergewöhnliche Maßnahmen für eine außergewöhnliche Situation.

Lässt sich verhindern, dass Tausende Menschen Orte ansteuern, zu denen sie dann keinen Zugang mehr haben?

Wir können die Bewegungsfreiheit nicht verhindern. Wozu wir sehr wohl aufrufen, ist, dass die Menschen verantwortungsvoll handeln. Was wir tun können, ist Informationen bereitzustellen, damit jeder Bürger eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen kann. Wenn eine Risikosituation besteht, ist das beste Instrument zum Schutz nicht, einen Feuerwehrmann neben sich zu haben. Entscheidend ist, dass der Bürger über genügend Informationen verfügt, um richtig entscheiden zu können. Unsere Aufgabe besteht darin, den Einsatz zu planen und Risikosituationen vorauszusehen. Wenn jemand die Sonnenfinsternis von zu Hause oder von seiner Unterkunft aus genießen kann, ist das wahrscheinlich die beste Option. Wir versuchen zu verhindern, dass sich Tausende Menschen unnötig auf den Weg machen und dadurch Risikosituationen verursachen, die anschließend die Reaktionsfähigkeit der Rettungsdienste beeinträchtigen.

Wer entscheidet an Orten wie der Playa de Palma oder Santa Ponça über die Sperrung einer Zufahrt: die Regionalregierung oder die Gemeinden?

Die Aktivierung des territorialen Notfallplans verleiht uns außerordentliche Befugnisse, hebt die regulären Zuständigkeiten jedoch nicht auf. Solange keine ernste Situation vorliegt, werden die Gemeinden den Verkehr weiterhin mit ihrer Polizei und ihren eigenen Mitteln regeln. Wenn eine Entscheidung mehrere Gemeinden oder Verwaltungen betrifft, tritt die Regionalregierung als Koordinierungsorgan auf, um gemeinsam mit allen Verantwortlichen die beste Maßnahme festzulegen.

Warum sind die endgültigen Kapazitätsgrenzen einiger offiziellen Beobachtungszone noch nicht bekannt?

Für die neun auf Mallorca eingerichteten Orte gibt es sehr wohl theoretische Kapazitätsgrenzen. Zunächst berechnen wir die maximale Belegung, die jeder Ort zulässt, genauso wie bei einem Konzert oder jeder anderen Großveranstaltung. Anschließend wenden wir Korrekturfaktoren an. Dabei spielen die Kapazität der Zufahrtswege, die Zahl der Parkplätze und vor allem die Möglichkeit eine Rolle, diese Menschen sicher zu betreuen. Letzteres hängt von den Ressourcen ab, die uns an diesem Tag zur Verfügung stehen. Wenn ein Gebiet theoretisch 20.000 Menschen aufnehmen kann, aber nur für einen Teil davon Parkplätze vorhanden sind oder wir Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehrkräfte für einen anderen Notfall einsetzen müssen, muss diese Kapazität angepasst werden. Daran arbeiten wir weiterhin gemeinsam mit den Gemeinden, denn der Einsatz wegen der Sonnenfinsternis wird parallel zum regulären Notfallbetrieb stattfinden.

Warum veröffentlichen Sie diese Zahlen nicht?

Weil wir der Ansicht sind, dass es sich um technische Angaben handelt, die für die Bevölkerung nicht relevant sind. Diese Kapazitätsgrenzen hängen von der Mobilität, der Parkplatzkapazität und auch von den Notfallressourcen ab, die an diesem Tag letztlich tatsächlich zur Verfügung stehen.

Wenn jemand die Sonnenfinsternis nicht von zu Hause aus sehen kann, niemanden kennt, der in der Nähe mit guter Sicht wohnt, und sich deshalb zu einer Beobachtungszone begibt, diese aber bei seiner Ankunft bereits voll ist – was soll er dann tun?

Vorausschauend handeln. Wenn du erst am selben Tag versuchst, zur Sonnenfinsternis zu fahren, ist es sehr wahrscheinlich, dass du sie an diesem Tag nicht zu sehen bekommst. Genau darauf weisen wir hin. Faktoren wie der Verkehr, die Auslastung oder sogar die Sichtverhältnisse beeinflussen diese Entscheidung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, in einem Stau festzustecken und die Sonnenfinsternis nicht zu sehen.

Aber selbst wenn man plant: Wenn jemand erst um fünf Uhr nachmittags Feierabend hat, kann er die Sonnenfinsternis ebenfalls verpassen.

Ja. Es ist wie bei einem Finale der Copa del Rey. Wenn es 2.000 Eintrittskarten gibt und jemand kommt, wenn bereits alle verkauft sind, bleibt er draußen. Wenn das, was jemand sehen möchte, von äußeren Faktoren abhängt und er zu einem Zeitpunkt eintrifft, an dem diese Faktoren es nicht mehr zulassen, kann er es verpassen. Der Sicherheitsplan soll nicht gewährleisten, dass die Menschen die Sonnenfinsternis sehen, denn das können wir nicht garantieren. Wenn jemand das im Rahmen eines Sicherheitsplans behaupten würde, würde er die Bevölkerung täuschen. Unsere Aufgabe besteht darin, ein ungewisses Szenario zu bewältigen, bei dem wir nicht genau wissen, wohin sich die Menschen bewegen werden, und Maßnahmen anzuwenden, um die Risiken dort zu verringern, wo sie auftreten können. Ein Sicherheitsplan löst keine Verkehrsprobleme, verhindert nicht, dass manche Menschen Empfehlungen ignorieren, und verhindert auch keine Notfälle. Wir versuchen, die Risiken so weit wie möglich zu minimieren, damit die Rettungsdienste bei einem Zwischenfall schnell handeln können und die Bevölkerung so gut wie möglich geschützt ist.

Was passiert, wenn jemand in ein Gebiet mit Zufahrtsbeschränkung gelangt und dort keinen Parkplatz findet?

Wenn jemand mit einer gültigen Berechtigung hineinfährt, anschließend aber keinen Platz findet, an dem er legal parken kann, muss er wie an jedem normalen Tag wieder umkehren. Die Einschränkungen betreffen die Zufahrt, nicht die Ausfahrt. Die Sonnenfinsternis rechtfertigt keine Änderung dessen, was sonst üblich und normal ist.

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