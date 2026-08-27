Mehr als 20 Yachten auf engstem Raum: Umweltschützer schlagen wegen dieses Satellitenbilds Alarm

des TDie Ansammlung von Booten in einigen der beliebtesten Buchten der Balearen erreicht im Sommer bisweilen Ausmaße, die sogar auf Satellitenbildern zu erkennen sind. Darauf macht die Umweltorganisation Terraferida mit einer Aufnahme von Es Jondal auf Ibiza aufmerksam.

Das nach Angaben der Organisation aus dem Jahr 2024 stammende Bild zeigt Dutzende Boote vor der Küste. In einer Vergrößerung des Fotos sind mehr als 20 Yachten zu sehen, die dicht nebeneinander liegen und einen großen Bogen auf dem Meer bilden.

Terraferida nimmt die Aufnahme zum Anlass, erneut vor der Belastung zu warnen, die solche Ansammlungen für die Küsten der Balearen darstellen. „Partys von Millionären mit Superyachten sind so häufig, dass sie sogar auf Satellitenbildern auftauchen“, schreibt die Organisation.

Sanktionen für Bootstreffen

Die ungewöhnliche Formation erinnert an andere Treffen von Booten, die in den vergangenen Jahren vor Ibiza und Formentera stattgefunden haben. Nicht alle davon waren illegal. Einige führten allerdings zu Anzeigen und Sanktionen.

Ein bekannter Fall ereignete sich im Mai 2019 in der Cala Saona auf Formentera. Damals griff die Guardia Civil bei einer Party ein, nachdem wegen lauter Musik Alarm geschlagen worden war. 17 Boote ankerten zu diesem Zeitpunkt in geschützten Gewässern. Die Behörden stellten mehrere Verstöße fest, die später sanktioniert wurden.

Auch vor der Bucht Es Jondal gab es zuletzt ähnliche Zusammenkünfte. Im Mai 2025 lagen dort bei einem privaten Treffen 24 Yachten nebeneinander. Dazu gab es Musik und Wassersportaktivitäten. Anders als bei früheren Fällen war die Veranstaltung jedoch von der zuständigen Hafenbehörde Capitanía Marítima genehmigt worden.