Safari Mallorca trauert um eines der Aushängeschilder

Mallorcas einzige Giraffe ist im Alter von 18 Jahren verstorben. Das gab der Safari Park am Donnerstag (27.8.) bekannt. Das Tier galt als Aushängeschild der zoologischen Einrichtung im Osten der Insel.

Laut Safari Park mussten sich die Pfleger in den vergangenen Jahren verstärkt um Leti, wie die Giraffe hieß, wegen ihres fortgeschrittenen Alters kümmern. Das Tier lebte seit 2012 auf Mallorca.

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Sorgte immer wieder für Ärger

Der Zoo in Sa Coma gehörte einst einem Deutschen, ging kürzlich aber in die Hände eines Unternehmens aus Valencia. Die neuen Betreiber haben große Pläne mit dem Park, der Tierschützern in der Vergangenheit immer wieder ein Dorn im Auge war.