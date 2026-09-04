Orientalische Hornisse auf Mallorca: So erkennt man sie – und so sollten Sie reagieren

Die Orientalische Hornisse ist auf Mallorca angekommen. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Exemplare und Nester der Art auf der Insel entdeckt. Die Behörden haben deshalb ihre Überwachung verstärkt und bitten die Bevölkerung, verdächtige Sichtungen zu melden. Die Vespa orientalis wird etwa 2,5 bis 3,5 Zentimeter groß und ist vor allem an ihrem rotbraunen Körper, einem breiten gelben Streifen am Hinterleib und gelben Partien am Kopf zu erkennen.

Wo die Hornisse nistet und wie man sie erkennt

Ihre Nester sind nicht immer leicht zu finden. Die Tiere können sich unter der Erde, in Mauerspalten, unter Dächern, in Wänden, Leitungen oder anderen geschützten Hohlräumen ansiedeln. Auch Gärten, Wohngebiete und die Nähe zu Häusern kommen als Lebensraum infrage. Das warme und trockene Klima im Mittelmeerraum begünstigt ihre Ausbreitung.

So sieht die Orientalische Hornisse aus. / Estudi Vert

Was bei einer Sichtung zu tun ist

Wer eine Orientalische Hornisse entdeckt, sollte Abstand halten und das Tier weder einfangen noch töten. Wenn es gefahrlos möglich ist, kann ein Foto gemacht und der genaue Fundort notiert werden. Ein Nest sollte niemals selbst entfernt, verschlossen oder mit Insektizid behandelt werden, da die Tiere bei Störungen aggressiv reagieren können.

Für Menschen stellt ein einzelnes Tier normalerweise keine unmittelbare Gefahr dar. Problematisch wird es vor allem in der Nähe eines Nestes. Ein Stich kann schmerzhaft sein und für Allergiker gefährlich werden. Sorgen bereitet die Art aber auch aus ökologischen Gründen, da sie Bienen und andere Insekten jagt und Bienenvölker schwächen kann.

Die Behörden setzen deshalb auf schnelle Hinweise aus der Bevölkerung. Je früher ein mögliches Nest entdeckt wird, desto größer ist die Chance, die Kolonie zu entfernen, bevor sie sich weiter ausbreitet.