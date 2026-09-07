Kuriose „Spiegelei“-Qualle derzeit an Mallorcas Stränden zu sehen: Ist sie gefährlich?

Mit einer großen orangefarbenen Wölbung in der Mitte eines gelblichen Schirms und ihren charakteristischen weißen, bläulichen und violetten Anhängen ist sie nur schwer zu verwechseln. Die „Spiegelei“-Qualle zeigt sich gegen Ende des Sommers zunehmend in den Gewässern des Mittelmeers, und Mallorca gehört zu ihrem natürlichen Lebensraum.

Ihr wissenschaftlicher Name lautet Cotylorhiza tuberculata. Anders als man vielleicht vermuten könnte, handelt es sich nicht um eine exotische Art, die erst vor Kurzem die Küsten der Insel erreicht hat, sondern um eine im Mittelmeer heimische Qualle. Auf Katalanisch wird sie „medusa ou ferrat“, was Spiegelei heißt, genannt, während das Katalanisch-Institut Termcat auch die auf den Balearen verwendeten Bezeichnungen born soreller und gerretera aufführt.

Warum taucht die „Spiegelei“-Qualle gerade jetzt auf?

Dass diese Exemplare Ende August und im September zunehmend sichtbar werden, ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich sind ausgewachsene Exemplare der Cotylorhiza tuberculata gerade in dieser Jahreszeit besonders zahlreich.

Das Ozeaneum in Valencia weist darauf hin, dass es sich um eine Küstenart handelt, die warmes Wasser bevorzugt und deren ausgewachsene Exemplare insbesondere „Ende des Sommers und zu Beginn des Herbstes“ häufiger auftreten. Ihr Erscheinen zu dieser Jahreszeit ist also Teil ihres normalen Lebenszyklus und bedeutet für sich genommen nicht, dass es auf Mallorca eine Invasion oder eine Plage gibt.

Hinzu kommt die Bewegung des Meeres. Wie bei anderen Quallen können sich diese Tiere zwar bis zu einem gewissen Grad selbst fortbewegen, doch Strömungen und Wind können sie an bestimmten Stellen konzentrieren und an die Küste treiben. Daher können an einem Strand mehrere Exemplare auftauchen, während wenige Kilometer entfernt kaum eines zu sehen ist.

Das Vorkommen der Art auf den Balearen ist zudem seit Jahren dokumentiert. Das Citizen-Science-Programm Observadores del Mar, das vom Institut de Ciències del Mar-CSIC koordiniert wird, hob beispielsweise eine Sichtung der Cotylorhiza tuberculata auf Mallorca im Juli 2020 hervor.

Eine Qualle, die im Mittelmeer immer häufiger beobachtet wird

Auch wissenschaftliche Projekte widmen sich den ungewöhnlichen Quallen. Die jüngsten Daten von MedusApp, einer von der Universität Alicante und der Polytechnischen Universität Valencia entwickelten Anwendung, zeigen, dass die „Spiegelei“-Qualle inzwischen die am häufigsten gemeldete Quallenart an der Mittelmeerküste in der Datenbank ist.

Nach Angaben der Forscher machte sie im Jahr 2020 12,1 Prozent der über die App gemeldeten Quallen aus, während ihr Anteil 2025 bereits bei 27,8 Prozent der Sichtungen lag – also bei fast drei von zehn. Die Verantwortlichen des Projekts gehen davon aus, dass die Daten auf eine tatsächliche Verschiebung beim Anteil der verschiedenen Arten hindeuten. Allerdings beziehen sich diese Prozentwerte auf sämtliche Einträge der Plattform und nicht speziell auf Mallorca.

Eine stärkere sichtbare Präsenz der Tiere sollte daher nicht automatisch auf die Erwärmung des Meeres oder den Klimawandel zurückgeführt werden. Die Temperatur spielt eine Rolle, weil die Art an warmes Wasser angepasst ist, doch die Häufigkeit von Quallen hängt von zahlreichen biologischen und ozeanografischen Faktoren ab.

Ist nicht wirklich gefährlich für Badegäste: die "Spiegelei"-Qualle. / Ingimage

So erkennt man die „Spiegelei“-Qualle

Die Ähnlichkeit mit einem Spiegelei, der sie ihren Namen verdankt, ist beim Blick von oben deutlich zu erkennen. Sie besitzt einen abgeflachten Schirm in Braun- und Gelbtönen, in dessen Mitte eine rundliche, dunkelorange Struktur hervorsteht, die an das Eigelb eines Spiegeleis erinnert.

Die Qualle kann einen Durchmesser von etwa 35 Zentimetern erreichen. Im Gegensatz zu anderen Quallen besitzt sie keine langen Tentakel rund um ihren Schirm. An ihrer Unterseite befinden sich acht Mundarme, die von zahlreichen Anhängen bedeckt sind, an deren Enden sich kleine weiße oder bläuliche Strukturen befinden.

Häufig sind außerdem kleine Fische zu beobachten, die zwischen den Armen der Qualle schwimmen. Einige Jungfische aus der Familie der Stachelmakrelen nutzen diese Quallen als Schutz vor möglichen Fressfeinden.

Ist sie für Badegäste gefährlich?

Das ist wohl die Frage, die am meisten beschäftigt, wenn man beim Baden auf ein Exemplar trifft. Die Antwort ist beruhigend: Die „Spiegelei“-Qualle gilt als nur schwach nesselnd.

Sowohl das Ozeaneum in Valencia als auch der Quallen-Bestimmungsführer von Observadores del Mar zählen die Cotylorhiza tuberculata zu den Arten mit geringer Gefährlichkeit für Menschen. Bei Kontakt kann es zu Hautreizungen kommen, insbesondere bei empfindlicher Haut, doch ihre Nesselkraft ist deutlich geringer als die anderer im Mittelmeer häufig vorkommender Quallen, etwa der Pelagia noctiluca (Leuchtqualle).

Das bedeutet jedoch nicht, dass man sie anfassen sollte. Quallen sollten auch nicht aus dem Wasser geholt werden, auch wenn sie harmlos erscheinen. Ebenso sollte man tote Exemplare oder Teile von Quallen, die im Sand liegen, nicht berühren, da die Nesselzellen noch eine Zeit lang aktiv bleiben können.

Was tun, wenn eine Qualle mit der Haut in Kontakt kommt?

Der Rettungsdienst 112 der Balearen empfiehlt bei einem Quallenkontakt, das Wasser zu verlassen, sich an der betroffenen Stelle weder zu kratzen noch an ihr zu reiben. Zudem sollte man mögliche Reste mit einer Pinzette, Handschuhen oder einem festen Gegenstand entfernen, ohne sie direkt mit den Händen zu berühren. Die Wunde sollte mit Meerwasser und niemals mit Süßwasser abgespült werden, da dieses noch auf der Haut befindliche Nesselzellen aktivieren kann. Anschließend kann die Stelle für etwa zehn bis 15 Minuten gekühlt werden, wobei Eis nicht direkt auf die Haut gelegt werden sollte.

Treten Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Kopfschmerzen oder allgemeines Unwohlsein auf, empfiehlt der Notfalldienst, eine medizinische Einrichtung aufzusuchen. Und wenn an einem Strand auf Mallorca eine größere Ansammlung von Quallen festgestellt wird, sollten die Rettungsschwimmer vor Ort oder die Notrufnummer 112 verständigt werden.

Doch wie bereits geschrieben: Bei der auffälligen „Spiegelei“-Qualle ist der Anblick einzelner Exemplare in Mallorcas Gewässern im September jedoch vor allem ein charakteristisches Bild für das Ende des mediterranen Sommers.