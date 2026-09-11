Protest gegen Stierkampf in Muro angekündigt

Die Franz-Weber-Stiftung (FFW) ruft zu Protesten gegen den für Sonntag (13.9.) geplanten Stierkampf in Muro auf. Die Schweizer Stiftung unterstützt eine von den lokalen Organisationen Satya Animal und Progreso en Verde angekündigte Kundgebung. Sie soll am Sonntag um 17.30 Uhr vor der Stierkampfarena von Muro stattfinden. Damit wollen die Tierschützer die gesellschaftliche Ablehnung solcher Veranstaltungen sichtbar machen.

Die Franz-Weber-Stiftung verweist dabei auch auf den jüngsten Stierkampf Anfang August in Palma. Dort habe es nach Angaben der Organisation Beleidigungen und unangemessenes Verhalten gegen die Protestler gegeben. Die Stiftung spricht von „bedauerlichen Bildern“.

Kritik an Eintrittskarten für Kinder

Kritik übt die internationale Organisation zudem daran, dass Eintrittskarten gezielt für Kinder und Familien beworben würden. Minderjährige würden dadurch mit Situationen konfrontiert, die aus Sicht der Stiftung Tierquälerei darstellen. Zudem verweist sie auf den Konsum von Alkohol und Tabak bei solchen Veranstaltungen sowie auf eine mögliche Normalisierung von Gewalt.

Die Organisation erinnert in diesem Zusammenhang an Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes aus den Jahren 2018 und 2026. Außerdem verweist sie auf die 2023 veröffentlichte Allgemeine Bemerkung Nr. 26 des Ausschusses zum Recht von Kindern auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt.

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