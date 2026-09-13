ARD-Doku zur Prime-Time mit Sven Plöger: So verändert der Klimawandel Mallorca

Das Mittelmeer wird zum Brennpunkt des Klimawandels - mit Folgen für ganz Europa. In der TV-Doku "Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger", die am Montag (14.9.) in der ARD ausgestrahlt wird, untersucht der Meteorologe Sven Plöger, wie sich die Region verändert und welche Zukunft Inseln wie Mallorca haben.

Konkrete Folgen für die Menschen

Wie verändert sich das Leben der Menschen? Welche Folgen hat der Klimawandel für Tiere und Meer? Und was lässt sich wissenschaftlich bereits nachweisen? All das sind Fragen, denen der Wissenschaftler nachgeht. Um das Ökosystem besser zu verstehen, begleitet Sven Plöger die Expedition des Forschungsschiffs "Meteor", von dem aus der Salzgehalt und die Temperatur des Mittelmeeres untersucht werden.

Auch mit mallorquinischen Landwirten kommt Plöger ins Gespräch, so, wie mit Xesc Sans, der über die schlechte Mandelernte und den Rückgang der Mandelbäume klagt. "Nicht nur wegen der Trockenheit, sondern auch wegen der hohen Temperaturen - selbst im Winter." Deshalb setzt er zunehmend auf widerstandsfähigere Johannisbrotbäume.

Haltung erzeugen

Neben Mallorca sind auch andere Mittelmeer-Hotspots Teil der Doku. Auf Rhodos begleitet Sven Plöger eine Feuerwehreinheit bei der Bekämpfung von Waldbränden und erlebt die Belastung durch die zunehmende Hitze aus nächster Nähe, in Valencia spricht er mit Menschen, die die Flutkatastrophe 2024 miterlebt haben.

"Uns war wichtig, zu zeigen, wie schön die Mittelmeerregion ist, um deutlich zu machen, wie erhaltenswert all das ist. Um von den Wissenschaftlern die Analyse zu bekommen", wird Plöger in der Programmankündigung zitiert. "Dann aber darauf hinzuschauen, was man vor Ort tun kann, um sich teilweise anzupassen. Und gleichzeitig Haltung bei den Zuschauern zu erzeugen, um aus dem Sehnsuchtsort Mittelmeer nicht einen Schicksalsort werden zu lassen."

"Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?" wird am Montag (14.9.) um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Auch in der Mediathek ist die Folge zu sehen.

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