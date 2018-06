Arbeiten am zweiten Ring von Palma de Mallorca: Achtung, Sperrung wegen Baustelle!

Autofahrer müssen ab Donnerstag (17.5.) mit Behinderungen wegen der Bauarbeiten am zweiten Ring von Palma de Mallorca rechnen. So wird auf der Landstraße nach Sineu ein Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr von Son Ferriol und Palma für den Verkehr gesperrt, wie es in einer Pressemitteilung des Inselrats von Mallorca heißt. Der Verkehr muss auf die anderen Zufahrtsstraßen nach Palma ausweichen, wo der Verkehr noch dichter werden dürfte.

Die Sperrung beginnt um 12 Uhr mittag. Der Verkehr wird über die alte Landstraße nach Manacor und die Verbindungsstraße am Krankenhaus Son Llàtzer umgeleitet. Die Sperrung soll bis August dauern. Anschließend sind dann Sperrungen am großen Kreisel der Manacor-Straße geplant - da diese für größere Behinderungen sorgen dürften, wird damit bis Herbst gewartet.

Der zweite Ring um Palma de Mallorca soll die Ringautobahn entlasten. Die Bauarbeiten sind seit langem geplant, es gab aber immer wieder Probleme. Für das Teilstück zwischen der Manacor-Straße und der Flughafen-Autobahn gibt es noch immer kein Datum für den Baubeginn. /ff

Hintergrund: Übersicht über die Bauabschnitte