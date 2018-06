Streiks in Frankreich: Hundert Mallorca-Flüge gestrichen

Der Streik der Fluglotsen in Frankreich hat am Wochenende (23./24.6.) erneut Dutzende Flüge von und nach Mallorca ausfallen lassen. Am Sonntag waren 59 Mallorca-Flüge betroffen. Am Samstag waren es 41 Verbindungen von oder nach Palma de Mallorca.

Dabei waren nicht nur Routen von oder nach Frankreich betroffen. Da Flüge zwischen Deutschland und Palma de Mallorca Frankreich überfliegen und daher den französischen Luftraum benutzen, sind sie von den französischen Fluglotsen abhängig. Ein Streik in Frankreich wirbelt deshalb immer auch den Mallorca-Flugverkehr während der Urlaubszeit durcheinander. Ein Ende der Streikaktionen in Frankreich ist vorerst nicht in Sicht.

Die spanische Flughafengesellschaft Aena informiert auf dieser Website über die Rechte der Passagiere im Falle von Flugausfällen oder -verspätungen. /tg