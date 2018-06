Flüge: Höherer Rabatt für Residenten auf Mallorca kommt erst 2019

Die für 2018 versprochene Erhöhung des Residentenrabatts auf Flüge und Fährfahrten zwischen Mallorca und dem spanischen Festland wird auf 2019 verschoben. Das erklärte der spanische Minister für Infrastruktur José Luís Ábalos am Mittwoch (27.6.) auf eine Anfrage im Parlament. Ábalos müsse die "schlechte Nachricht" überbringen, dass die Maßnahme "frühestens in sechs Monaten" umgesetzt werden könne und begründete dies damit, dass solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen in Kraft treten können.

Auf Mallorca oder einer der anderen spanischen Balearen- oder Kanarischen Inseln wohnenden Bürger haben ein Anrecht auf ermäßigte Flüge und Fährfahrten zwischen ihrer Heimat und anderen spanischen Städten. Bislang galt ein Preisnachlass von 50 Prozent auf den Ticketpreis (Zuschläge sind von der Ermäßigung ausgenommen). Dieser Prozentsatz soll auf 75 Prozent erhöht werden.

Hintergrund: alle Artikel zum Thema Residenten-Rabatt