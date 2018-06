Hubschrauber überwacht Straßenverkehr auf Mallorca

Während der Hochsaison setzt die spanische Verkehrsbehörde (DGT) einen Hubschrauber ein, um den Straßenverkehr auf Mallorca zu überwachen. Das erklärte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Donnerstag (28.6.). Wie schon im vergangenen Jahr können auf diese Weise Raser aus der Luft aufgespürt werden.

In Zukunft erhalten die spanienweit zehn Hubschrauber die Unterstützung von fünf Drohnen, die den Verkehr aus der Luft kontrollieren sollen, hieß es bei der Pressekonferenz. Das Gesamtverkehrsaufkommen in Spanien soll in diesem Jahr um rund zwei Prozent wachsen.