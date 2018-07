Formentor-Shuttle-Bus ab Montag (9.7.): Das sind die Fahrzeiten

Der Leuchtturm am Cap de Formentor.

Der Leuchtturm am Cap de Formentor. Foto: DM

Wer ab Montag (9.7.) zum Leuchtturm am Cap de Formentor auf der Halbinsel im Norden von Mallorca fahren möchte, muss den neuen Shuttle-Bus der Gemeinde Pollença nutzen. Gleichzeitig zur Jungfernfahrt des Busses wird die Zufahrt von der Playa de Formentor aus bis zum Leuchtturm zwischen 10 und 19 Uhr für private Pkw gesperrt. So möchte die Landesregierung ein Verkehrschaos vermeiden.

Der Bus startet an der Haupthaltestelle in Port de Pollença. Dort können Fahrgäste ihren Pkw kostenlos auf einem Parkplatz abstellen und mit dem Shuttle weiterfahren. Der erste Bus startet um 9.45 Uhr. In Richtung Leuchtturm geht es danach zu folgenden Zeiten: 10.00 Uhr, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, 17.00 Uhr.

Abfahrt an der Playa de Formentor, dem letzten Punkt, zu dem man während der Fahrverbotszeiten mit dem Auto gelangen kann, ist jeweils um: 10.15 Uhr, 10.30 Uhr, 11.00 Uhr, 11.30 Uhr, 12.00 Uhr, 12.30 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, 17.00 Uhr, 17.30 Uhr, 18.00 Uhr, 18.30 Uhr.

Zurück vom Leuchtturm geht es ab 11.00 Uhr, von da an bis 15.30 Uhr jede halbe Stunde. Zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr fährt der Bus ebenfalls jede halbe Stunde. Alle der genannten Verbindungen machen am Strand von Formentor Halt. Die Verbindungen, mit denen man bis nach Port de Pollença kommt, fahren zu folgenden Zeiten vom Leuchtturm aus ab: 11.00 Uhr, 12.30 Uhr, 14.20 Uhr, 16.30 Uhr, 18.00 Uhr, 19.20 Uhr, 19.50 Uhr.

Haltstellen des Shuttles sind: der Mirador de Es Colomer, die Playa de Formentor, Cala Murta / Cala Figuera und der Leuchtturm.

Der Shuttle-Service wird von der Linie 353 bedient, die ihre Fahrten in Port de Pollença aufnimmt. Ein Einzelfahrschein kostet 1,55 Euro. Fahrgäste mit der Tarjeta Intermodal oder den Abos T20 oder T40 können deren Rabatte ausnutzen.

Der Service wird bis zum 31. August angeboten. Durch die Bereitstellung des Shuttle-Busses möchte die Landesregierung touristische Gebiete mit hohem Verkehrsaufkommen entlasten. /sw