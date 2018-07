Ryanair will verhandeln, um Streiks abzuwenden

Die irische Fluggesellschaft Ryanair will mit ihren Piloten verhandeln, um den für Donnerstag (12.7.) angekündigten Streik abzuwenden. Das berichten mehrere spanische Medien am Montag (9.7.). Die irischen Piloten der Low-Cost-Airline drohen mit einem 24 Stunden langen Streik , der auch Flüge von und nach Mallorca betreffen würde.

Doch nicht nur in Irland droht dem Unternehmen Ärger. Auch die Ryanair -Angestellten anderer Länder wollen in dieser Hochsaison für mehr Rechte eintreten. Im Raum stehen erste Streikaktionen am 25. und 26. Juli . Am Ausstand wollen sich mindestens die Mitarbeiter in den Ländern Spanien , Portugal, Italien und Belgien beteiligen, hieß es bei den Gewerkschaften.