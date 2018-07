Sämtliche Toiletten am Flughafen von Mallorca renoviert

Die Flughafen-Betreibergesellschaft Aena hat alle öffentlichen Toiletten an den Terminals A und C des Airports in Palma de Mallorca erneuern lassen. Das berichtet Aena am Mittwoch (11.7.) in einer Pressemitteilung.

Alle sanitären Einrichtungen im Terminalgebäude, die für die Flughafengäste offen stehen, seien somit inzwischen renoviert worden, auch die Wasserinstallationen wurden ausgebessert, heißt es. Zudem sei die Ausstattung wie Seifenspender und Händetrockner auf den neusten Stand gebracht worden.

Die Wasserhähne, die sich automatisch ein- und ausschalten, seien so optimiert worden, dass nun möglichst wenig Wasser verschwendet werde. Anstelle von Glühbirnen sorgen nun stromsparende LED-Leuchten für Helligkeit. /somo