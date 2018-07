Residentenrabatt auf Mallorca verbilligt ab Montag (16.7.) Flüge aufs Festland

Der höhere Residentenrabatt auf Flüge zwischen Mallorca und dem spanischen Festland tritt am Montag (16.7.) in Kraft. Das hat das spanische Infrastrukturministerium am Freitag gegenüber dem Radiosender "Cadena Ser" bestätigt. Nach der Veröffentlichung des Beschlusses im spanischen Gesetzblatt (BOE) könnten ab Montag dann Flugtickets mit dem Rabatt von 75 Prozent erworben werden. Zunächst war mit dem Inkrafttreten ab Samstag gerechnet worden.

Bislang gilt ein Rabatt von 50 Prozent auf Flüge und Fährverbindungen zwischen den Balearen und dem spanischen Festland. Anspruch darauf haben Residenten, das heißt Spanier und EU-Ausländer, die bei einer Gemeinde auf Mallorca als Einwohner gemeldet sind. Dasselbe gilt für die Kanaren sowie Ceuta und Melilla. Für Flüge und Fährverbindungen auf die balearischen Nachbarinseln wird schon jetzt ein Nachlass von 75 Prozent gewährt.

Es wird damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Flügen aufs spanische Festland kräftig zulegen wird, die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" prognostiziert einen Zuwachs von 30 Prozent. /ff