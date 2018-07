Mallorquiner stürzen sich auf höheren Residentenrabatt

Residenten auf Mallorca können seit Montag (16.7.) für 25 Prozent des Normalpreises auf das Festland fliegen – und tun das auch. Die Nachfrage sei groß, sagte Antoni Abrines, Vorsitzender des Verbands der Reiseagenturen (Aviba). So habe es am Morgen 50 Prozent mehr Buchungen als sonst gegeben.

Die steigende Nachfrage hat bei manchen Fluglinien und Reisebüros zu technischen Problemen geführt. Viele Kunden hätten in den vergangenen Wochen mit den Buchungen gewartet, um den neuen Rabatt zu bekommen, meint Abrines. In den nächsten Tagen rechnet der Präsident damit, dass die Buchungen sich wieder dem Normalwert nähern. Im Jahresvergleich würde der neue Residentenrabatt aber eine Steigerung der Buchungszahl bei Inlandsflügen in Höhe von 30 Prozent bedeuten.

Für Ärger sorgt mittlerweile Ryanair. Die Fluglinie hatte angekündigt, erst ab Dienstag (17.7.) den Rabatt zu gewähren. Aviba will die Balearen-Regierung auffordern, rechtliche Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten. Eine Fluglinie könne sich nicht eigenwillig über einen staatlichen Entschluss hinwegsetzen, so Abrines. /rp