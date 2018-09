Neue App soll Passagieren von Berlin nach Palma de Mallorca Zeit sparen

Palma de Mallorca nimmt am Pilotprojekt Dora teil. Das hat das Rathaus am Freitag (20.7.) bekannt gegeben. Mit einer neuen App können Reisende die schnellste Route zwischen Mallorca und Berlin kalkulieren.

Die App wird vom Programm Horizonte 2020 der Europäischen Union finanziert. Für Mallorca sind die Buslinien 1, von Palma de Mallorca zum Flughafen und 21, von Arenal zum Flughafen, involviert. Das Projekt startete bereits im Mai und soll bis September durchgeführt werden.

"Die App soll den Passagieren helfen, ihre Reise in Europa von Haustür zu Haustür in Echtzeit zu kalkulieren", heißt es in einer Pressemitteilung. Wie bei einem Routenplaner kann der Startpunkt und das Ziel eingegeben werden. Dann lassen sich bestimmte Verkehrsmittel filtern, Extras wie rollstuhlgeeignet angeben oder der Preis beschränken.

13 Teilnehmer aus fünf Ländern beteiligen sich am Projekt Dora. Die App ist im Smartphone unter DoraApp zu finden. /rp