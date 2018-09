Fast alle Taxis auf Mallorca standen still

Bis 14 Uhr war es für den Normalbürger am Dienstag (31.7.) schwierig, ein Taxi auf Mallorca zu bekommen. Die Taxifahrer auf der Insel beteiligten sich an spanienweiten Protesten gegen die als unlauteren Wettbewerb empfundenen Unternehmen Uber und Cabify. Bereits am Samstag (28.7.) hatten sich spontan einige Fahrer an einer Blockade beteiligt. Nun entschieden die Verbände einen Protesttag, um sich mit den Kollegen auf dem Festland zu solidarisieren.

Ausnahmen machen die Taxifahrer nur in Härtefällen. Personen mit kleinen Kindern, ältere Bürger und Kranke werden kostenlos chauffiert. Da mit einer erhöhten Nachfrage nach den öffentlichen Bussen gerechnet werden kann, haben Palmas Verkehrsbetriebe EMT mehr Fahrzeuge auf den zwei Linien Playa de Palma–Flughafen und Hafen von Palma de Mallorca – Flughafen eingesetzt.

Ab 14 Uhr sollen die Taxis wieder normal verkehren. Doch schon am Freitag (3.8.) könnte der nächste Streik folgen.