Ryanair übt Nachsicht bei neuer Handgepäck-Regelung

Mallorca-Flieger Ryanair will offenbar sein angekratztes Image aufbessern. Wie die irische Billigfluggesellschaft am Donnerstag (6.9.) mitteilte, wurden die Handgepäckbestimmungen für Buchungen vor dem 1. September noch einmal entschärft. Wer also bis 31. August einen Flug gebucht hat, der ab dem 1. November stattfindet, darf trotz zwischenzeitlich geänderter Bestimmungen einen maximal zehn Kilo schweren Koffer gratis mitnehmen. Das gilt für alle Passagiere, die nicht ohnehin Priority Boarding gebucht haben. Der kleine Koffer darf nicht mit in die Kabine genommen werden, sondern wird kostenlos eingecheckt.

Die Airline hatte am 24. August die Änderungen der Bestimmungen angekündigt, die eigentlich ab diesem Tag galten und vorsahen, dass Passagiere ohne Priority Boarding nur noch eine kleine Tasche gratis mitnehmen dürfen. Kleine Koffer, die bis dato kostenlos aufgegeben werden durften, sollten ab dem Tag mit acht Euro zu Buche schlagen.

Passagiere, die von der erneuten Änderung betroffen sind, haben laut Ryanair von der Airline einen Voucher zugeschickt bekommen, mit dem sie auch nach dem 1. November ihren Handgepäckkoffer kostenlos aufgeben können. Wer zwischen dem 24. August und dem 31. August aufgrund der neuen Regelungen Priority Boarding gebucht hatte, bekommt die 8 Euro von der Fluggesellschaft zurückerstattet, erklärte ein Sprecher von Ryanair. /jk