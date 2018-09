Deutsche Ryanair-Piloten wollen am Mittwoch streiken

Wieder ein Streik bei Mallorca-Flieger Ryanair - und wieder mit wenig Vorlauf für die Fluggäste. Wie die deutsche Vereinigung Cockpit am Montagabend (10.9.) ankündigte, sollen am Mittwoch (12.9.) alle in Deutschland stationierten Piloten und Co-Piloten für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Demnach soll der Ausstand am Mittwoch um 3.01 Uhr in der Nacht beginnen und bis in die Nacht zu Donnerstag dauern. Wie viele Flüge durch den Streik tatsächlich ausfallen müssen, war am Dienstagmorgen (11.9.) noch nicht klar.

Die Vereinigung Cockpit schreibt lediglich, dass von dem Streik alle Flüge betroffen sind, die in der betreffenden Zeit von Deutschland aus abfliegen sollen. Hintergrund des Streiks ist, dass die Vereinigung Cockpit seit Monaten Verbesserungen im Bereich der Vergütung und der Arbeitsbedingungen von Ryanair fordert. "Auf die bereits seit letztem Jahr unveränderten Forderungen hat die Geschäftsleitung nach wie vor kein verbessertes Angebot unterbreitet", heißt es in der Pressemitteilung der Piloten-Gewerkschaft.

Ryanair hat in diesem Sommer bereits mehrere Streiktage überstehen müssen. Zuletzt hatte die Vereinigung Cockpit Anfang August zu einem Streik der Ryanair-Piloten in Deutschland aufgerufen. Damals waren an einem Freitag etwa 250 Flüge ausgefallen. Betroffen waren zahlreiche deutsche Flughäfe, wie etwa Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Bremen, Nürnberg und beide Berliner Airports.

Ryanair-Reisende müssen sich aber auch nach Mittwoch auf weitere Streiks einstellen. Das Kabinenpersonal des irischen Billigfliegers hat für Ende September Ausstände angedroht. Genaue Daten sind noch nicht bekannt. Voraussichtlich geht es um die letzte Septemberwoche. /jk