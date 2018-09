Eurowings gibt 20 Prozent Nachlass auf Mallorca-Flüge

Die Fluggesellschaft Eurowings bietet noch bis zum Sonntag (23.9.) zahlreiche Flüge mit einem nach eigenen Angaben 20-prozentigen Preisnachlass an. Die Schnäppchen gelten auch für viele Mallorca-Verbindungen. Alle reduzierten Flüge sind online mit einem entsprechenden Rabatt-Vermerk gekennzeichnet, teilt Eurowings in einer Pressemitteilung am Montag (17.9.) mit. Der Reisezeitraum gilt ab sofort bis zum Ende des kommenden Winterflugplans am 30. März 2019.

Eurowings besitzt am Flughafen von Son Sant Joan eine Basis. Nach dem Wegfall von Airberlin und Niki gilt Eurowings als die Airline mit den meisten Verbindungen von Mallorca nach Deutschland. /jk

