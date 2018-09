Sóller-Tunnel bekommt Hydranten für die Feuerwehr

Der Autotunnel zwischen Palma de Mallorca und Sóller erhält Hydranten, um der Feuerwehr potenzielle Löscharbeiten zu erleichtern. Das erklärte die Verkehrsdezernentin des Inselrats Mercedes Garrido am Mittwoch (19.9.) in Sóller. Die Arbeiten werden für 1,3 Millionen Euro ausgeschrieben und umfassen die Installation einer Wasserleitung, eines Tanks mit Pumpstation sowie der Hydranten im Innern des Tunnels.

Der Inselrat hatte im vergangenen Jahr den Vertrag mit dem Betreiber des Tunnels gebrochen. Seither ist die Durchfahrt gratis. Entsprechend soll in den kommenden Wochen auch die inzwischen nutzlosen Mautstation abgebaut werden. Die Fahrspuren am Eingang des Tunnels werden neu geordnet. Auch ein paralleler Evakuierungsschacht als Notausgang ist geplant, um die Strecke an internationale Sicherheitsstandards anzupassen. Der Sóller-Tunnel gilt bislang als einer der unsichersten Autotunnel Europas. /tg