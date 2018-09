Sperrung auf Manacor-Schnellstraße ab Dienstag (25.9.)

Autofahrer auf Mallorca müssen sich auf weitere Behinderungen im Straßenverkehr wegen der Bauarbeiten am zweiten Ring von Palma de Mallorca einstellen. So wird ab Dienstag (25.9.) die Schnellstraße nach Manacor zwischen dem Kreisverkehr Son Llàtzer und dem großen Kreisel am Treibstoffdepot CLH gesperrt. Betroffen ist allerdings nur die Fahrbahn Richtung Manacor. Die Fahrbahn Richtung Innenstadt bleibe geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Inselrats vom Freitag (21.9.).

Der Consell schlägt drei Alternativrouten vor: 1. über die Flughafen-Autobahn bis zur Ausfahrt zehn, 2. über die Ma-19A (camí de Can Capó) und die Ma-5013 (camí de sa Síquia) oder 3. übe rden camí Fondo und den zweiten Ring. /ff

Eine Übersicht über die Bauabschnitte am zweiten Ring finden Sie hier.