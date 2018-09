Autofreier Tag: Kurzparkzonen in Palma de Mallorca gesperrt

Autofreier Tag auf Mallorca: Am Samstag (22.9.) sind Pkw in Palma de Mallorca unerwünscht. Zwischen 8 und 14.30 Uhr darf nicht in der mit blauen Streifen markierten Kurzparkzone (ORA) geparkt werden. Alternativ stellt die Stadtverwaltung kostenlose Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung. Ausgenommen sind Anwohner mit Parkausweis. Die meisten Busse sowie Zug und Metro können am Samstag kostenlos benutzt werden.

Die Aktion ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche. Kostenlos geparkt werden darf auf den Parkplätzen/bzw. Tiefgaragen Parc de sa Riera, Marquès de la Sènia und Carrer Manacor. Kostenlose Buslinien: EMT 2, 6 (Nou Llevant-Son Espases), 10 (Son Cladera-Sa Indioteria) und 24 (Son Llàtzer-Son Hugo), außerdem die Zubringerbusse Y301, Y320, Y321, Y330-Y332, Y331, Y333, Y403 und Y406

Am Abend müssen sich Pkw-Fahrer zudem auf Straßensperrungen in der Innenstadt im Zuge der Kunstnacht Nit de l'Art einstellen. Kunst ist auch in verwaisten Kurzparkzonen zu bewundern: Im Rahmen von rund 20 Projekten gibt es Ausstellungen verschiedener Institutionen. /ff