Für Freitag geplanter Streik bei Ryanair weitet sich aus

Am Freitag (28.9.) streiken Ryanair-Mitarbeiter in mindestens fünf europäischen Ländern.

Am Freitag (28.9.) streiken Ryanair-Mitarbeiter in mindestens fünf europäischen Ländern. Foto: Unternehmen

Wer am Freitag (28.9.) mit Ryanair von oder nach Mallorca unterwegs ist, sollte auf Chaos vorbereitet sein. Neben den angekündigten Streiks des Kabinenpersonals in Spanien und weiteren vier Ländern (Belgien, Italien, Niederlande und Portugal) wollen nun auch die niederländischen Piloten die Arbeit niederlegen, wie am Dienstag (25.9.) bekannt wurde. Nach dem Streik Mitte August habe sich nichts verbessert, so die Gewerkschaft VNV.

Tipp: Überprüfen Sie hier, ob Ihr Ryanair-Flug von Änderungen betroffen ist

Unterdessen brachen die spanischen Gewerkschaften bei einem Treffen am Montag (24.9.) die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung des irischen Unternehmens vorläufig ab. Das spanische Arbeitsministerium wird nun bestimmen, wie viele Angestellte des Unternehmens mindestens zur Arbeit erscheinen müssen. Diese Vorgaben waren aber beim vorangegangenen Streik nicht eingehalten worden.

Die Angestellten in Spanien und anderen Ländern fordern eine Angleichung an die Arbeitsbedingungen ihrer Kollegen in der Branche. Unter anderem kritisieren sie, dass nach irischem Arbeitsrecht angestellt werden, obwohl sie in Spanien leben und arbeiten. /tg