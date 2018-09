Ryanair streicht am Freitag 14 Mallorca-Verbindungen

Wieder mal stehen viele Ryanair-Flieger am Freitag (28.9.) still.

Auch wenn die Fluggesellschaft Ryanair nicht bekannt macht, welche Flüge im einzelnen aufgrund des Streiks des Kabinenpersonals am Freitag (28.9.) ausfallen - die Gewerkschaft Unión Sindical Obrera (USO) hat am Donnerstagmittag eine Liste mit den annullierten Verbindungen bekanntgegeben. Demnach sind auch 14 Mallorca-Verbindungen von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Konkret handelt es sich um Flüge von Son Sant Joan nach Hamburg, Bremen, Düsseldorf (drei Verbindungen) und Berlin-Tegel.

Noch am Vormittag ergaben Nachfragen der MZ bei der Pressestelle von Ryanair, dass man dort keine Liste mit den gestrichenen Flügen vorliegen habe. Auch der spanische Flughafenbetreiber Aena konnte keine Auskunft geben.

Neben den angekündigten Streiks des Kabinenpersonals in Spanien und weiteren vier Ländern (Belgien, Italien, Niederlande und Portugal) wollen am Freitag auch die niederländischen Piloten die Arbeit niederlegen. Nach dem Streik Mitte August habe sich nichts verbessert, so die Gewerkschaft VNV.

Schon vor dem Streik wurden für den Freitag 150 Flüge gestrichen, betroffen sind Spanien, Belgien, Holland, Portugal, Italien und Deutschland. Damit fallen mindestens acht Prozent der insgesamt 2.400 geplanten Flüge an diesem Tag aus. Zirka 30.000 Passagiere werden laut Schätzungen der Fluggesellschaft direkt von dem Streik betroffen sein. Laut USO fallen allein in Spanien 64 Flüge aus. /jk/tg