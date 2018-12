Ryanair zieht positive Bilanz zu neuer Handgepäckregelung

Die irische Fluglinie Ryanair hat eine Woche nach der umstrittenen neuen Handgepäckregelung eine positive Bilanz gezogen. Seit die Passagiere für größere Handgepäckstücke Geld zahlen müssen, sei die Einstiegzeit erheblich verkürzt und deshalb die Pünktlichkeit der Flüge verbessert worden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (7.11.). Viele Mallorca-Urlauber fliegen mit der irischen Billigfluglinie.

Ohne Zuzahlung dürfen Fluggäste seit dem 1. November nur noch Handtaschen oder ähnlich kleine Gepäckstücke mitnehmen. Rollkoffer in Handgepäckgröße können zusätzlich gebucht werden und entweder mit an Bord oder für 8 Euro vor dem Sicherheitscheck wie ein normaler Koffer am Check-in-Schalter aufgegeben werden.

Das führe bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen dazu, dass viele Fluggäste ohne die übliche große Zahl kleiner Taschen unterwegs seien. Und dadurch klappe auch das Einsteigen ins Flugzeug reibungsloser. In der vergangenen Woche seien 88 Prozent aller Ryanair-Maschinen pünktlich gelandet. In der Woche vor der Neuregelung seien es 77 Prozent gewesen.

Verbraucherverbände hatten die Regelung scharf kritisiert und kündigten an, gegen die Norm vor Gericht zu ziehen.