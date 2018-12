Sechs Kreuzfahrtschiffe: Herbstlicher Hochbetrieb im Hafen von Palma de Mallorca

Das Gedrängel im Kreuzfahrthafen von Palma de Mallorca sollte im November langsam abebben, sollte man meinen. Doch am Sonntag (11.11.) entstand wieder einmal der Eindruck von Hochsaison. Sechs Kreuzfahrtschiffe von teilweise großen Dimensionen lagen gleichzeitig an den Anlegern bei Porto Pi.

Neben "The World", die schon am Vortag eingetroffen war, erreichten am Sonntag die "Aida Bella", die "Mein Schiff 2", die "Star Breeze", die "MSC Sinfonía" und die "Seven Seas Voyager" die Insel.

Die "Aida Bella" (252 Meter Länge) befindet sich auf einer Fahrt, die sie von Kiel übers Mittelmeer in den Fernen Osten führt, wo sie überwintern wind. Die "Mein Schiff 2" beendete ihre Kreuzfahrt, die in Marokko begonnen hatte und über die Kanarischen Inseln zurück nach Palma ins Mittelmeer ging.

Die "Star Breeze" kam aus Barcelona und stach gen Lissabon in See, um anschließend die Wärme der Karibik aufzusuchen. Die "MSC Sinfonía" kam ebenfalls aus Barcelona, bleibt aber vorläufig im Mittelmeer. Die "Seven Seas Voyager" kam aus Marseille über Barcelona nach Palma, um sich nun ebenfalls auf die Atlantik-Überquerung und einen milden Winter in der Karibik vorzubereiten.

Das Konzept der "The World" macht dem Namen alle Ehre. An Bord befinden sich 165 private Residenzen. Die Route wird mit dem Kapitän und dem Unternehmen ausgehandelt. Meistens geht es um Weltreisen und die Aufenthalte an Land ziehen sich meistens über mehrere Tage hin. Im Winter wird das Schiff vor der südafrikanischen Küste unterwegs sein. /tg

Buchen und Shoppen: Kreuzfahrten ab Palma