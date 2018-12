Neues Tempo-Limit und weitere Fahrspur auf Ringautobahn von Palma de Mallorca

Der Inselrat von Mallorca drosselt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einem Teilabschnitt der Ringautobahn von Palma de Mallorca von bislang 120 auf künftig 80 Stundenkilometer. Auf diese Weise sollen auf einem Teil der "vía de cintura" die Fahrspuren schmäler werden, um eine zusätzliche Spur auszuweisen. Das hat laut einem Bericht der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (30.11.) die Strategiekommission für Verkehrsplanung auf Mallorca entschieden. Die Änderungen sollen noch vor Jahresende in Kraft treten.

Konkret sollen die drei Spuren pro Fahrtrichtung von jeweils 3,50 auf 3,30 Meter verschmälert werden. Die zusätzliche Fahrspur soll dabei helfen, die praktisch täglichen Staus vor allem im Sommer abzuwenden. Auch für die Auffahrt von der Flughafen-Autobahn auf die Ringautobahn soll es eine weitere Fahrspur geben.

Die dritte Fahrspur soll von Höhe der Inca-Autobahn bis zum Kreisel Can Blau (Abfahrt Manacor-Schnellstraße) reichen, so Mercedes Garrido, zuständige Dezernentin beim Inselrat. Eine Fahrspur komme zudem bei der Auffahrt von der Inca-Autobahn auf die Ringautobahn in Richtung Andratx hinzu. Und auch in der Unterführung Richtung Manacor soll es eine weitere Spur geben.

Für die Änderungen seien im Prinzip nur Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten notwendig. Desweiten müssten Schilder angepasst und Informationskampagnen vorbereitet werden. Die Arbeiten auf der Ringautobahn sollen nachts stattfinden. /ff

Hintergrund: Der tägliche Beinahe-Kollaps auf der Ringautobahn