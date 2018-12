(Fast) freie Fahrt zwischen Artà und Colònia de Sant Pere

Autofahrer im Osten von Mallorca können zumindest tagsüber wieder ungestört zwischen Artà und Colònia de Sant Pere verkehren. Wie der Inselrat am Dienstag (4.12.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist die Brücke, die die spanischen Streitkräfte am Sonntag auf der Landstraße Ma-12 innerhalb von nur 24 Stunden aufgebaut haben, seit Dienstagmorgen in Betrieb.

Das provisorische Konstrukt können Fahrzeuge passieren, die maximal 30 Tonnen schwer sind. Die eigentliche Brücke über das Flussbett des Torrent des Revolts war bei der Flutkatastrophe im Osten von Mallorca am 9. Oktober komplett von den Wassermassen zerstört worden. Seitdem mussten Residenten und Urlauber in Artà einen Umweg über Manacor in Kauf nehmen, um in den nahegelegenen Küstenort Colònia de Sant Pere oder die Orte Can Picafort oder Alcúdia zu kommen.

Der Inselrat lobt in der Pressemitteilung die "gute Zusammenarbeit" zwischen Militär und den Inselbehörden und weist darauf hin, dass der Verkehr auf der provisorischen Brücke nur einspurig möglich ist. Eine Ampel soll regeln, aus welcher Fahrtrichtung die Autos passieren dürfen. Zudem ist die Fahrgeschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer begrenzt. Aus Sicherheitsgründen wird der Zugang zur Brücke zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens nicht zulässig sein. /somo