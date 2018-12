Fahrverbot auf Formentor-Straße soll ausgeweitet werden

Das im Sommer 2018 eingeführte Fahrverbot für private Pkw auf der Straße zum Leuchtturm von Formentor soll im Jahr 2019 ausgeweitet werden. Um die Einzelheiten zu klären, gab es am Montag (10.12.) ein Treffen in Palma de Mallorca zwischen den zuständigen Behörden. Pollenças Bürgermeister Miquel Àngel March traf sich mit Vertretern der Verkehrsbehörde, der Guardia Civil, des Inselrats und der Balearen-Regierung, um sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine rechtliche Grundlage zu schaffen, die auch in den Folgejahren Bestand haben soll.

Einen gültigen Beschluss gibt es noch nicht, wie das Rathaus am Dienstag auf Anfrage der MZ erklärte. Im Gespräch ist, das Fahrverbot von zwei auf vier Monate zu erweitern. Statt bislang von Juli bis August würde es dann von Juni bis September gelten. Diskutiert wurde auch über die Möglichkeit, Kameras aufzustellen, die Verstöße gegen das Fahrverbot automatisch feststellen können.

Die zuständige Behörde, die auf der Strecke Verstöße bestrafen darf, ist die Guardia Civil. Da diese im vergangenen Sommer nur sporadisch kontrollierte, hatten sich viele Pkw-Fahrer über das Verbot hinweggesetzt. Da im Frühjahr 2019 Kommunalwahlen stattfinden, liegt Bürgermeister March daran, einen Konsens zu finden, der bei einem möglichen Regierungswechsel weiter Bestand hat. /tg