Welche Airlines sind die pünktlichsten?

Flugverspätungen stehen in Spanien an der Tagesordnung Foto: Efe

Nein, es war kein gutes Jahr 2018 für die spanischen Fluglinien oder den Flughafen von Palma de Mallorca. Zumindest, wenn man die Statistik der britischen Consulting-Firma OAG zur Pünktlichkeit betrachtet: Unter die weltweiten Top-Ten schaffte es keine einzige spanische Fluggesellschaft, Iberia erreicht immerhin Platz 17 auf der Rangliste. Gut 83 Prozent aller Iberia-Flüge kamen im Jahr 2018 pünktlich an ihrem Zielflughafen an.

Das kann keine andere spanische Airline von sich behaupten. Die Low-Kost-Linie Vueling zum Beispiel muss mit einem beschämenden Platz 63 vorlieb nehmen - im Jahr 2017 hatte sie es noch auf Platz 7 geschafft.

Bei der Studie, die OAG jedes Jahr anfertigt, werden solche Flüge als "pünktlich" bewertet, die weniger als 15 Minuten nach der vereinbarten Zeit am Zielflughafen ankommen. Auch Ausfälle werden berücksichtigt.

"Es war ein schwarzes Jahr", so die Reaktion von Iberia. Auch deshalb, weil Streiks die Flugpläne in ganz Europa durcheinander gebracht hätten. Gewonnen hat diesmal übrigens Copa Airlines aus Panama: 89,8 Prozent aller angebotenen Flüge waren pünktlich. Unter den Low-Cost-Anbietern führt die brasilianische Fluggesellschaft Azul mit 85,2 Prozent Pünktlichkeitsanteil das Ranking an.

Unter die besten 20 schaffen es neben Iberia nur zwei weitere europäische Airlines: Transavia (82,1 Prozent) und Norwegien (74,57 Prozent).

Auch im weltweiten Vergleich der Pünktlichkeitsrate an den Flughäfen schneiden die Europäer nicht sonderlich gut ab. Madrid-Barajas kommt immerhin auf Platz 6, vor Amsterdam (Platz 8), Istanbul Ataurk (Platz 10), London Heathrow (Platz 15), München (Platz 17) und Frankfurt (Platz 19). Die höchste Pünktlichkeitsrate erzielte im Jahr 2018 der Flughafen Tokio Haneda. Der Flughafen von Palma de Mallorca konnte nicht mit außerordentlicher Pünktlichkeit glänzen. /somo