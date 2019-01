Mit Germania gerät ein weiterer Mallorca-Flieger ins Straucheln

Mit der Fluggesellschaft Germania ist eine weitere deutsche Airline, die Mallorca-Flüge anbietet, in finanzielle Schwierigkeiten geraten. "Germania prüft aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Dienstagabend (8.1.) Weiter heißt es: "Es geht dabei um die zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist."

Vorläufig soll sich diese Ankündigung nicht auf bereits gebuchte Mallorca-Flüge auswirken: "Beim Flugbetrieb gibt es keine Einschränkungen, alle Germania-Flüge finden planmäßig statt", heißt es in der Mitteilung der auf Ferienflüge spezialisierten Airline. /tg