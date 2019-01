Verdi-Streik in Deutschland lässt Passagiere von Mallorca-Flügen bangen

Der von der Gewerkschaft Verdi für Donnerstag (10.1.) ausgerufene Streik der Sicherheitsdienstleister an mehreren deutschen Flughäfen wird auch Flüge von und nach Palma de Mallorca betreffen. An den Airports Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn sind die Mitarbeiter bei der Sicherheitskontrolle aufgerufen, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Deshalb ist mit Flugausfällen und langen Verzögerungen zu rechnen.

Die Fluggesellschaft Eurowings wies auf ein Maßnahmen-Paket für Reisende am Donnerstag hin. Wer an dem Tag fliege, solle sich auf der Website vergewissern, ob und wann der Flug gehe. Die Aufgabe von Handgepäck werde teilweise kostenlos möglich sein. Die Anzahl der Mitarbeiter in Call Centern und an Info-Schaltern werde verstärkt, um Passagiere bei Schwierigkeiten zu helfen. /tg