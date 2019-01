Hier können Sie auf Mallorca Fotos ausdrucken

Gehören Sie zu den Menschen, die Fotos gerne in ein Album kleben oder an die Wand hängen und nicht nur auf dem Handy, der Kamera und dem Computer sammeln? Wir haben für Sie eine Auswahl an Geschäften –vor allem in Palma de Mallorca – zusammengestellt, wo Sie ihre Bilder ausdrucken lassen können.



Betacolor

Mit am günstigsten ist es im Traditions­geschäft Betacolor im Stadtviertel Pere Garau in Palma (C/. Luca de Tena, 10). Wer vier bis fünf Tage Zeit hat und viele Fotos ausdruckt, kann Abzüge im 10x15-Format für 15 Cent das Stück machen lassen (ab 100 Bildern). Der Sofortabzug eines Bildes kostet 50 Cent, bei mehreren Bildern wird es billiger (mindestens 28 Cent).

Mo.­–Fr. 9–14 Uhr, 16.30–20.30 Uhr, Sa. 9–14 Uhr. Tel.: 971-24 27 50, www.betacolor.es



Foto Ruano

Ebenfalls empfehlenswert ist die Filiale des Fotofachgeschäfts Foto Ruano im Carrer dels Oms, 23 in Palma. Kunden, die einen Tag warten können, zahlen für 1–199 auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte mitgebrachte Fotos im Format 10x15 pro Bild 25 Cent, ab 599 Fotos kostet es 17 Cent. Wer die Ausdrucke sofort braucht, zahlt für ein Bild im Format 10x15 1,20 Euro. Wer mehr als 25 Bilder sofort druckt, zahlt je nach verwendetem Drucker

40 bis 45 Cent pro Stück. Für den Druck von auf dem Handy mitgebrachten oder per Mail geschickten Fotos verlangt Foto Ruano ein paar Cent mehr (1,50 Euro pro Einzelfoto, 60 Cent pro Stück ab 25 Fotos).

Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr, 16.30–20 Uhr, Sa. 10–13.30 Uhr, Tel. 971-71 74 32, www.fotoruanopro.com



Foto Cardona

Bei der 24-Stunden-Druck-Variante von Foto Cardona (C/. Simó Ballester, 15, Palma) sind die Preise ähnlich:15 bis 100 Fotos kosten 25 Cent pro Abzug, bei bis zu 299 Fotos zahlt man 20 Cent pro Stück, ab 300 Fotos 17 Cent pro Foto. Entscheiden Sie sich für den Express-Service, bei dem Sie die Fotos schon nach 30 Minuten mitnehmen können, kostet ein Einzelausdruck im Format 10x15 oder 11x15, egal ob matt oder glänzend, 1,20 Euro. Wer zwei bis fünf Fotos druckt, zahlt 60 Cent, bei bis zu 100 Fotos kostet das Stück 35 Cent. Ab dem 101. Foto zahlen Kunden 30 Cent pro Abzug.

Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 8.30–13.30 Uhr, Tel. 971-73 23 26, www.prontofotodigital.com



Centro Foto

Auch bei Centro Foto (C/. Bonaire, 9, Palma) werden die Fotos nicht mit tinta, sondern per chemischem Prozess gedruckt. Der Besuch lohnt sich – vor allem, wenn Sie viele Abzüge benötigen. Wer einen Tag warten kann, zahlt für ein 9x13-Foto 30 Cent, für 10x15-Fotos bei bis zu 200 Abzügen 25 Cent pro Foto, bei bis zu 600 Abzügen 20 Cent. Ab 600 Fotos kostet das Stück 17 Cent. Wer die Ausdrucke sofort braucht, zahlt für ein bis zwei im Format 10x15 1,20 Euro pro Stück und ab 25 Fotos 40 Cent.

Mo.–Fr. 9–20.30 Uhr, Sa. 9.30–13.30 Uhr, 16–20 Uhr, Tel. 971-72 01 40, Facebook: centrofoto.bonaire

Auch in Arenal gibt es eine Filiale von Centro Foto (Plaça dels Nins, 22). Mo.–Fr. 9–13 Uhr, 16.30–20 Uhr, Sa. 9.30–13 Uhr, Tel. 971-74 32 62



Casa Vila

Im Traditionsgeschäft Casa Vila in Palmas Altstadt (Plaça de Santa Eulàlia, 1) sind die Preise ähnlich: Abzüge im Format 10x15 zum sofortigen Mitnehmen kosten 30 Cent. Ab über 50 Fotos zahlen Kunden 25 Cent pro Stück, ab über 200 Fotos 18 Cent pro Ausdruck.

Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sa. 10–13.45 Uhr, Tel. 971-72 24 74, Facebook: CASA VILA



Copistería Reflex

Wer nur wenige Fotos ausdrucken möchte, ist zum Beispiel in der Copistería Reflex (Carrer dels Oms, 36) gut aufgehoben. Dort steht ein Automat, der ein bis zehn 10x15-Fotos für 50 Cent pro Stück zum sofortigen Mitnehmen druckt. Ab elf Fotos kostet es 25 Cent pro Stück. Achtung: Das Geld passend einwerfen!

Mo.–Fr. 8.30–15 Uhr, 16–20 Uhr, Sa. 9–13.30 Uhr, Tel. 971-72 43 32



Müller

Auch einige Supermarkt- und Drogerie-Ketten bieten ein ähnliches Angebot. In allen 13 Müller-Märkten auf Mallorca (also in Alcúdia, Andratx, Campos, Capdepera, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Santa Ponça, Son Servera, Palma: Porto Pi, Plaça d'Espanya, Polígono; die Adressen finden Sie hier: www.bit.ly/Muellermaerkte) steht mindestens ein Fotodrucker der Cewe Fotowelt, in manchen, wie dem in Palma, befinden sich sogar zwei. Fotos zum sofortigen Mitnehmen im Format 10x15 kosten hier, egal, wie viele man druckt, 29 Cent. Den Online-Service, bei dem man Fotos auf die Cewe-Plattform hochladen und sich die gedruckten Endprodukte in die Wunschfiliale schicken lassen kann, bietet Müller für ­Mallorca nicht an.



El Corte Inglés

In der fünften Etage des El Corte Inglés an den Avenidas (Carrer Alexandre Roselló, 12) kann man an einem Automaten ebenfalls Bilder drucken und direkt mitnehmen. Pro Foto im Format 10x15 zahlt man 35 Cent.

Mo.–Sa. 9.30–22 Uhr, ab 14. Januar 9.30–21.30 Uhr, Tel. 971-77 01 77



Jacobo Biarnés

Kunden, denen die Qualität ihrer Fotos wichtiger ist als der Preis, werden zum Beispiel bei Jacobo Biarnés (Passage Antoni Torrandell beim Carrer dels Oms) fündig. Er druckt auf hochwertigem Papier von Hahnemühle, Ilford oder PermaJet. Am besten schauen Sie sich die ausliegenden Beispiele an, Jacobo Biarnés berät Sie dann. Einzelfotos im Format 10x15 gibt es ab 50 Cent pro Stück. Wer eine größere Menge bestellt, zahlt weniger (individuelle Absprache). Fotodrucke im Format 20x30 kosten 12 bis 18 Euro pro Stück.

Mo.–Fr. 10–14 Uhr, 15.30–19 Uhr, Tel. 650-39 90 96, www.jacobobiarnes.com