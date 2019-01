Kinder fahren kostenlos Bus und Bahn

Passagiere steigen in Palmas Busbahnhof ein.

Passagiere steigen in Palmas Busbahnhof ein. Foto: Guasp

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre dürfen ab sofort kostenlos mit den Stadtbussen und Bahnen in Palma de Mallorca fahren. In den Überlandbussen und Zügen außerhalb des Stadtgebiets gilt die Altersgrenze zwölf Jahre.

Um diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen bedarf es allerdings der Bonuscard "tarjeta intermodal". Die Chipkarte wird in Palmas zentralem Busbahnhof sowie in den Bahnhöfen Inca und Manacor und einigen Rathäusern ausgestellt. /tg