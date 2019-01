So machen Sie beim Car-Sharing in Palma de Mallorca mit

Car-Sharing ist auf Mallorca eher noch ein Fremdwort. Neben der Initiative ecotxe, die derzeit zwei Elektroautos im Sharing-Modell anbietet, gibt es seit wenigen Tagen ein weiteres Elektroauto zum Teilen. Das Unternehmen Muvon hat in einer Garage des Carrer Pelleteria 7 in der Altstadt von Palma einen Renault Zoe abgestellt, der für Stunden zu mieten ist. Wer das Auto mieten möchte, zahlt 3 Euro pro halbe Stunde. Der Wagen muss in der Garage abgeholt und nach Benutzung dort wieder abgestellt werden. Reserviert werden kann der Renault über die Website des Unternehmens www.muvon.es oder über eine App.

Wer sich neu registrieren möchte, geht ins Büro des Anbieters im Carrer Sant Pere Nolasc, 7A in Palma oder erledigt die Registrierung ebenfalls online. Mit Hlife eines Codes öffnet man dann die Garage und nutzt das Auto. Da es sich um ein Elektroauto handelt, ist das Parken in der blauen Zone gratis. Außerdem können die Nutzer durch sogenannte Acire-Gebiete in der Altstadt fahren. /jk

