Sommer-Flugplan Condor: Mallorca bleibt wichtigstes Flugziel

Mallorca bleibt für den Ferienflieger Condor auch im Sommer 2019 die am meisten angeflogene Urlaubsdestination. Palma de Mallorca ist der einzige Airport, der von allen deutschen Standorten täglich angeflogen wird. Tägliche Mallorca-Flüge werden von Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, München und Stuttgart durchgeführt, wie das Unternehmen am Donnerstag (31.1.) bekannt gab. Der Sommer-Flugplan gilt für die Monate April bis Oktober.

Dennoch bekommt Mallorca die zunehmende Konkurrenz anderer Urlaubsregionen zu spüren. "Es zeichnen sich für Sommer 2019 klar die Favoriten Griechenland und Türkei, aber auch Italien ab. Um den Wünschen der Kunden auch für diese Zielgebiete nachzukommen, haben wir Kapazitäten im Sommer 2019 verschoben und bieten so vielfältige Verbindungen an die beliebtesten Ziele der Deutschen", wird Condor-Chef Ralf Teckentrup in der Pressemitteilung zitiert, ohne das eigentlich größte Flugziel Mallorca zu nennen. /tg