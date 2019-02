Neue App soll Kreuzfahrern "Geheimtipps" in Palma de Mallorca verraten

Ab sofort geht eine neue Smartphone-Applikation für Kreuzfahrer in Palma de Mallorca in ihre Testphase. "Welcome Palma" heißt die App, die den Kreuzfahrt-Touristen gebündelte und personalisierte Informationen für ihren Aufenthalt in der Balearen-Hauptstadt liefern soll. Ziel ist es unter anderem, die Menschenmassen, die von den Schiffen strömen, besser auf die Stadt zu verteilen und zu verhindern, dass sie alle durch die gleichen Straßen ziehen.

Bei der Vorstellung der digitalen Neuerung am Montag (4.2.) erklärten der Vorsitzende der balearischen Hafenbehörde (APB), Joan Gual de Torrella, und die Tourismusdezernentin im Rathaus von Palma de Mallorca, Joana Adrover, dass man sich von der neuen Applikation langfristig weniger Beschwerden der Anwohner erhoffe, die sich von den Scharen an Kreuzfahrttouristen in den vergangenen Jahren gerade im Sommer überrannt fühlen.

Gekoppelt ist die App mit den öffentlichen Wlan-Netzen des Hafens und der Stadt Palma. Aktuelle Wettermeldungen werden ebenso aufgeführt wie News darüber, wie stark frequentiert verschiedene Orte der Haupstadt in diesem Augenblick sind. Ständig werden Besuchsziele - auch "Geheimtipps" abseits der populärsten Monumente - vorgeschlagen, sowie Ratschläge über die besten Verkehrsanbindungen gegeben. Den Nutzern steht dabei der digitale Guide "Sebastià" zur Seite, der bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Wer sich mit seinen Facebook-Daten einloggt, soll auf die eigenen Interessen abgestimmte Vorschläge bekommen, möglich ist aber auch eine Registrierung ohne das soziale Netzwerk.

Vier bis sechs Wochen lang werden Passagiere der "Costa Diadema" die von der "Fundación Turismo Palma 365" und der Balearen-Universität entwickelte App nun testen. Ziel ist es, die optimierte Version bereits zu Ostern anbieten zu können. /somo