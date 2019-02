Roter Blitz auf Mallorca nimmt wieder Fahrt auf

Nach einer zweimonatigen Winterpause hat der Rote Blitz auf Mallorca wieder Fahrt aufgenommen. Die touristische Bummelbahn fuhr am Montag (4.2.) wieder zwischen Palma de Mallorca und Sóller und brachte gegen 11.30 Uhr die ersten rund 300 Passagiere ins Orangental.

In Port de Sóller haben zudem mehrere Hotels wieder geöffnet und beherbergen in erster Linie Wander-Urlauber. Es wird erwartet, dass bis Ende Februar bereits rund 90 Prozent der Hotels in die Saison gestartet sind. Die Gemeinde profitiert wie keine andere auf Mallorca von der Nebensaison.

Während der Winterpause waren Wartungsarbeiten an den Schienen vorgenommen worden, auf dem Viadukt Cinc Ponts wurde das Gleisbett erneuert. /ff

