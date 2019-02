Rabattaktion: An diesen Tagen fahren Sie günstiger im Roten Blitz nach Sóller

Der Rote Blitz auf Mallorca feiert am Sonntag (17.2.) einen Tag der Bahn mit einer Reihe von Rabatten. Die Fahrt mit dem touristischen Bummelzug von Palma de Mallorca nach Sóller sowie mit der Straßenbahn weiter nach Port de Sóller kostet im Kombi-Ticket 13 Euro. Das Hin- und Rückfahrticket für den Zug ist für 12 Euro zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (15.2.). Der reguläre Preis liegt mehr als doppelt so hoch.

Auch die einfachen Tickets gibt es vergünstigt. Die Zugfahrt von Palma nach Sóller kostet 7 Euro, die Straßenbahn nach Port de Sóller sogar nur 1 Euro.

Die Rabattaktion gibt es seit vergangenem Jahr. Wiederholt wird sie auch am 10. und 17. März 2019. Der Rote Blitz hatte am 4. Februar nach der Winterpause wieder Fahrt aufgenommen.

Hintergrund: Die Geschichte des Roten Blitzes auf Mallorca