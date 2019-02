Ryanair fliegt ab Juni 2019 von Palma de Mallorca aus zwei neue Ziele an

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat am Montag (18.2.) zwei neue Ziele ab Palma de Mallorca angekündigt: So werde die Airline ab Juni jeweils einmal in der Woche nach Prag und Budapest fliegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Somit seien im Sommer 54 Ziele ab Palma aus erreichbar. Vor Kurzem waren bereits die neuen Verbindungen ab Mallorca nach London Southend, Mailand-Malpensa und Vitoria-Gasteiz angekündigt worden.

Um diese neuen Strecken zu feiern, werde bis Freitag (22.2.) auf der Website von Ryanair eine Million Sitzplätze zu verbilligten Konditionen angeboten, erklärte eine Sprecherin der Airline.

Neue Express-Parkplätze am Flughafen.

Der Flughafen Palma de Mallorca erfreut sich weiterhin im Winter ungebrochener Beliebtheit. Wie die Flugsicherung Enaire mitteilte, stieg die Zahl der internationalen Flüge in Son Sant Joan im Januar um 34,2 Prozent im Vergleich zu Januar 2018. Von 11.457 Flügen seien 4.443 ins Ausland gegangen oder von dort gekommen. Auch der innerspanische Verkehr legte zu - und zwar um rund zehn Prozent. /jk