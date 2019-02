Hier genau steht der erste Ampelblitzer auf Mallorca

Es ist soweit: Palma de Mallorca installiert die ersten Ampelblitzer, die Autofahrer vom Missachten roter Ampeln abhalten sollen. Die erste Radarfalle, so teilte der städtische Verkehrsdezernent Joan Ferrer am Donnerstag (21.2.) mit, wird an der unfallträchtigen Kreuzung der Straßen Carrer Manacor und Carrer Manuel Azaña aufgehängt.

Bei der Präsentation wies Ferrer ausdrücklich darauf hin, dass es hier nicht darum gehe, möglichst viel Bußgelder von Verkehrssündern zu kassieren, sondern Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit für Fußgänger, Radler und Autofahrer zu erhöhen. Ein Hinweisschild soll auf den Ampelblitzer aufmerksam machen. Erst wenn das Schild stehe, werde auch der Blitzer in Betrieb genommen.

Künftig wird es in Palma de Mallorca Radarfallen an mehreren Ampelkreuzungen geben. Deren Installation und Wartung wurde in der neuen Ausschreibung des Betriebs der Ampelanlagen integriert. /tg