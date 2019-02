Die Rally Clásico zeigt wieder ihre Schmuckstücke

Organisatoren der Rally Clásiso in Puerto Portals haben am Donnerstag (28.2.) den Ablauf des kommenden Rennens vorgestellt. Vom 7. bis zum 9. März werden sich die Fahrer in insgesamt zehn Etappen auf Mallorca beweisen müssen. 98 Autos nehmen an der 15. Ausgabe der Rally teil, mehr als 20 verschiedene Marken sind vertreten. "Das ist ein Rekord, mehr können wir aber auch nicht aufnehmen, sonst würde der familiäre Charakter des Treffens kaputtgehen", sagte Renndirektor Antonio Dezcallar bei der Präsentation.

Die Piloten würde auf einem sehr hohen Niveau fahren, so habe man zum Beispiel mit dem spanischen Profi-Rennfahrer Daniel Clos einen Piloten dabei, der schon in der Formel 1 unterwegs war, wenn auch "nur" als Testfahrer. Ebenfalls mit dabei sein wird der Vorjahressieger Kris Rosenberger mit seiner Beifahrerin Christa Ettel (Porsche) und der Deutsche Favorit Stefan Oberdörster, der schon dreimal den Gesamtsieg einfahren konnte.

Wer einen genauen Blick auf die einzigartigen Autos werfen will, der sollte am Donnerstag (7.3.) in den Hafen von Puerto Portals kommen, ab 12 Uhr werden die Autos präsentiert. Das erste Rennen an diesem Tag startet ab 19 Uhr. Es wird auch eine Großleinwand aufgebaut, auf der die Wagen gezeigt werden sollen. Man kann natürlich auch an ihnen vorbeispazieren.

Neu ist, dass man am Donnerstag Station auf dem Gelände von Mallorca Fashion Outlet macht. Ab 20 Uhr werden die Autos dort ankommen, um 20.40 Uhr geht es weiter. Am Sonnabend findet ab 19.45 Uhr die Preisvergabe in Puerto Portals statt. /lk