Sieben neue Parkplätze für Palma de Mallorca

In Rot die neuen Tiefgaragen, in Grün die Stellplätze für Pendler von außerhalb.

In Rot die neuen Tiefgaragen, in Grün die Stellplätze für Pendler von außerhalb. Foto: M. Terrasa

Um die Parkplatznot - und damit die Anzahl der durch die Gassen fahrenden Autos - zu reduzieren, plant die Stadt Palma de Mallorca den Bau von vier neuen Tiefgaragen in der Innenstadt sowie drei großflächigen Parkplätzen am Stadtrand. Dafür sollen insgesamt 41 Millionen Euro investiert werden, erklärte der städtische Referent für Mobilität, Joan Ferrer, bei der Präsentation.

Bei den neuen Tiefgaragen handelt es sich teilweise um die Erweiterung der bereits bestehenden Parkhäuser am Innenstadtring, den Avenidas. An anderen Stellen sollen neue Parkhäuser entstehen: im Carrer Metge Josep Darder, an der Plaça Progrés und an der Stierkampfarena. Damit wachse die Zahl der Stellplätze in Tiefgaragen um 2.288 auf insgesamt 14.600, rechnete Ferrer vor.

Um die Autoflut so gut wie möglich von der Innenstadt fernzuhalten, werden außerdem Flächen an den Einfahrtsstraßen der Stadt zum Parken bereitgestellt. Pendlern ermöglicht das, ihre Fahrzeuge am Stadtrand abzustellen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Die Parkplätze entstehen am Carrer Aragó (auf der Höhe der Ringautobahn Vía de Cintura), am Hafen Porto Pi, am Gelände der Erdgasspeicher CLH am östlichen Stadtrand, sowie an der Ausfahrtstraße Richtung Llucmajor. /tg

Hintergrund: Schlachtplan zum Parken in Palma