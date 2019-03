Freie Fahrt auf zweitem Ring von Palma de Mallorca und Manacor-Schnellstraße

Die Bauarbeiten auf dem zweiten Ring von Palma de Mallorca zwischen Son Ferriol und der Schnellstraße von Manacor sind abgeschlossen. Die "Via conectora" ist ab sofort auf dem Teilstück in beiden Fahrtrichtungen zweispurig befahrbar, wie der Inselrat von Mallorca am Montag (11.3.) offiziell mitteilte. Auch die Umleitung der Schnellstraße Manacor ist aufgehoben.

Die Straßensperrung war nötig, weil Kabel und Rohrleitungen verlegt werden mussten, zudem entstand an der Stelle ein neuer großer Kreisverkehr über dem zweiten Ring. Die Bauarbeiten hatten seit der Wiederaufnahme im September vergangenen Jahres vor allem im Pendlerverkehr Staus und Verzögerungen zur Folge.

Über den Kreisverkehr an der Manacor-Schnellstraße führt nun eine Brücke mit zwei Fahrbahnen pro Richtung. Der nächste Kreisverkehr auf Höhe von Son Ferriol ist ganz verschwunden. Und der Kreisel hinter Son Ferriol, an der alten Landstraße von Sineu, wurde eine Etage höher gelegt – der zweite Ring führt nun unter ihm hindurch in Richtung Inca-Autobahn.

Die Arbeiten auf der 2,2 Kilometer langen Strecke desTeilstücks II haben knapp 30 Millionen Euro gekostet. Während die weiteren Abschnitte III und IV der via conectora bis zur Inca-Autobahn schon längst fertig ausgebaut sind, wird der fehlende Abschnitt I – er reicht von der Flughafen-Autobahn bis zur Anschlussstelle am Manacor-Kreisel – deutlich teurer und komplizierter. Die Straße ist vor allem durch die Anfahrten zum Einkaufszentrum FAN überlastet, hier verlaufen weitere Pipelines im Erdreich, und auch die Strecke der geplanten Straßenbahn an die Playa de Palma muss berücksichtigt werden.

Hintergrund (mit Karte): Mallorcas größte Baustelle

Archiv: Übersicht über die Bauabschnitte des zweiten Rings