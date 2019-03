Hier können Sie in Palma de Mallorca in die Pedale treten

Oft ist das Fahrrad eines der schnellsten Fortbewegungsmittel, um in Palma de Mallorca von A nach B zu kommen. Doch nicht immer führen die offiziellen Fahrradwege auch dort entlang, wo man gerade hinfahren möchte. Am besten ist es also, wenn man sich schon vorab einen Überblick über das derzeit knapp 83 Kilometer umfassende Wegenetz macht. Die Karte oben zeigt zumindest die carriles bici rund um Palma de Mallorcas Stadtkern und in den angrenzenden Gebieten.

Eine detailliertere Übersicht mit den Straßennamen und praktischer Zoomfunktion findet sich auf www.bit.ly/KarteFahrradwege. Lassen Sie sich von den lilafarbenen Linien nicht verwirren. Es handelt sich dabei überwiegend um Fußgänger- oder Acire-Zonen. Eine andere aktuelle Übersicht, in der die Wege nicht durch verschiedene Farben unterschieden werden, in der jedoch keine Straßennamen, dafür aber offizielle Fahrradparkplätze (Punkte) gekennzeichnet sind, finden Sie hier: www.bit.ly/KarteMitParkplätzen. Bald soll, so heißt es im Rathaus, noch ein Fahrradweg in der 30er-Zone von Es Rafal nach Es Vivero hinzukommen sowie ein weiterer, der Es Rafal mit Son Ferriol verbindet.

Wer kein eigenes Fahrrad besitzt, kann den Service BiciPalma des Rathauses nutzen. Die blauen Räder sind an den zentralen Punkten der Stadt stationiert, etwa an der Kathedrale, dem Rathausplatz oder der Plaça d'Espanya, aber auch in außerhalb gelegenen Stadtvierteln. Eine Karte gibt es hier: www.bit.ly/BiciPalma (siehe mapa parking bicicletas auf der linken Seite). Welche bürokratischen Hürden Sie zuvor noch bewältigen müssen, können Sie hier nachlesen: www.bit.ly/BiciPalmaNutzen.