Condor plant mehr Mallorca-Flüge von Halle/Leipzig

Die Fluggesellschaft Condor will die Verbindung zwischen dem Flughafen Halle/Leipzig und Mallorca weiter ausbauen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch (13.3.) in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir stocken unsere Kapazitäten in Leipzig/Halle mit rund 100.000 Sitzen kräftig auf", so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. Man wolle ein weiteres Flugzeug des Typs Airbus A321 in Leipzig stationieren, das sowohl auf der Balearen-Route, als auch auf Strecken zu anderen südeuropäischen Urlaubszielen eingesetzt werden soll. Statt bisher 13 wöchentliche Direktflüge nach Palma de Mallorca plant Condor im neuen Sommerflugplan dann 17 Mallorca-Flüge ein.

Der gesamte Sommerflugplan 2019 des Flughafen Halle/Leipzig ist unter https://www.leipzig-halle-airport.de/mediapool/update_flugplan.pdf abrufbar.